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Dolar, Euro ve altın geri çekildi

Dolar, Euro ve altın geri çekildi
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Döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki yatay seyri devam ederken TCMB'nin kritik faiz kararı açıklaması öncesinde işte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faizi kararı öncesinde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısındaki zirve yolculuğunu sürdürüyor.

Agresif faiz artışı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle Türk Lirası'nda görülen değer kaybı azalırken; piyasaların odağı perşembe günü TCMB Başkanı Gaye Erkan öncülüğünde nasıl bir karara imza atılacağına çevrildi.

Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar geçtiğimiz hafta 23,75 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırmıştı. Dolar gibi yurt içi piyasalarda yükselişini sürdüren Euro/TL ise tarihinde ilk kez 26 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu yeniledi. Altın da 1.498 liraya ulaşarak yeni bir rekora imzasını atmıştı. Türk Lirası'nın Dolar kuru karşısındaki 15 haftalık bu aralıksız değer kaybı son olarak 1999 yılında görülmüştü.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni...

Güne 23,61 TL'den başlayan Dolar 23,56 TL'den, 
25,77 TL'den başlayan Euro 25,72 TL'den, 
30,19 TL'den başlayan Sterlin 30 TL'den, 
16,63 TL'den başlayan Japon Yeni ise 16,66 TL'den işlem görüyor.

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