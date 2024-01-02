Dolar, Euro ve altın yeni yıla rekorla başladı

Piyasalarda 2024 yılının ilk işlem günü döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yeni rekor seviyeleriyle başladı. İşte yılın ilk işlem gününde Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum..

Geride bıraktığımız 2023 yılına rekor seviyeden veda eden döviz ve değerli metaller 2024'e de Türk Lirası karşısında yeni bir rekorla başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yarın açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor.

Merkez Bankası 2024 yol haritasını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 yılında para politikasında izleyeceği yol haritasına ilişkin bir metin yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılında sadeleşme sürecinin devam edeceğini, parasal sıkılıkla birlikte miktarsal sıkılaşmanın da sterilizasyon araçlarının çeşitliliği artırılarak sürdürüleceğini açıkladı. Buna göre önümüzdeki dönemde finansal koşulların sıkılaşmasından etkilenen dar gelirli kesime yönelik adımların hayata geçmesi gündemde.

İşte 2 Ocak Salı günü itibariyle;

Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 29,64 TL'den başlayan Dolar 29,73 TL'den,

32,69 TL'den başlayan Euro 32,61 TL'den,

37,71 TL'den başlayan Sterlin 37,56 TL'den,

20,98 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,07 TL'den işlem görüyor.



Cuma günkü kapanışta Dolar 29,56 TL'den, Euro 32,73 TL'den, Sterlin 37,67 TL'den, Japon Yeni ise 21,29 TL'den işlem görmüştü.