Dolar, Euro ve altın yeniden hareketlendi

Piyasalar haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller TL karşısında zirvede. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Geçtiğimiz hafta TCMB'den gelen kritik faiz artışıyla hareketlenen bu haftaya da TÜİK'ten gelen enflasyon rakamlarıyla zirveye demirleyen piyasalarda zirvedeki yatay seyir devam ederken ekonomide 3 yılın yol haritasını belirleyen 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Programla birlikte enflasyon, döviz, büyüme ve kişi başı gelir hedefleri de belli oldu.

Piyasaların OVP'ye tepkisi ise büyük olmadı. OVP açıklandıktan sonra hafif bir düşüş yaşayan döviz kurları sonrasında yeniden zirvedeki yatay seyrine geri döndü.

Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.

Uzmanlar yeni ekonomi ekibinin politikalarını daha rasyonel zemine kurmalarının ardından en azından Türkiye'yi "negatif" olan kredi görünümünde bir değişiklik olabileceğini belirtiyorlar.

Öte yandan k üresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmemiş olabileceğine dair artan endişelerle karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde bugün uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Enflasyonla mücadele kapsamında, temmuz toplantısında 25 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığı ile son 22 yılın zirvesine çıkaran Fed'in yılın geri kalanında nasıl adımlar atacağına dair belirsizlikler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

İşte piyasalarda son durum: