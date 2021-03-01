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  3. 01 Mart 2021 08:17

Dolar, Euro ve altın yeniden kritik seviyede

Piyasalar yeni haftaya yine kritik seviyede başladı. Dolar 7,39 TL'den, Euro 8,94 TL'den, Sterlin ise 10,34 TL'den işlem görüyor. Gram altın 416 TL, gümüş ise 6,40 TL seviyesinde. Bitcoin ise 46 bin 442 dolardan fiyatlanıyor.

Dolar, Euro ve altın yeniden kritik seviyede
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Piyasalar yeni haftaya yine kritik seviyede başladı. Geçen hafta yüzde 8 civarı değerlenerek 7,48'e kadar yükselen Dolar 7,39 TL'den, 9,10 TL seviyesine kadar tırmanan Euro 8,94 TL'den, Sterlin ise 10,34 TL'den işlem görüyor. Gram altın 416 TL, gümüş ise 6,40 TL seviyesinde. Bitcoin ise 46 bin 442 dolardan fiyatlanıyor.

Onsu 1.751 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 412/416, çeyrek altın 668/683, Cumhuriyet altını ise 2.749/2.783 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

 GEÇEN HAFTANIN EN ÇOK KZANDIRANLARI

Piyasalar kapanırken 22 - 26 Şubat haftasının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.

Döviz kurlarında;

Tayvan Doları (TWD) - %7,63
Euro (EUR) - %7,45
Kuveyt Dinari (KWD) - %7,43
Amerikan Doları (USD) - %7,41
Danimarka Kronu (DKK) - %7,36 artış gösterdi.
Kripto paralarda;

 Neeo (NEEO) - 93,69K%
e-Gulden (EFL) - 12,13K%
FidexToken (FEX) - 8,91K%
CaixaPay (CXP) - 3,82K%
RabbitCoin (RBBT) - 2,52K% artış gösterdi.
Emtialarda;

Amerikan Kahve C - %4,94
Ham Petrol - %2,89
Brent Petrol - %2,18 artış gösterdi.
Hisselerde ise,

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) - %21,38
Türk Hava Yollari AO (THYAO) - %9,67
TAV Havalimanlari Holding (TAVHL) - %8,15
DO & CO AG (DOCO) - %7,16
Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA) - %6,14 artış gösterdi.

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