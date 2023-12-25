Dolar, Euro ve altın yıla zirvede veda ediyor

Yılın son haftasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde zirvedeki seyir devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum..

2023 yılına veda edeceğimiz haftada da piyasalar zirvedeki seyrini devam ettiriyor.

Yurt dışında Noel nedeniyle bugün Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde piyasalar kapalı olacak.

Noel tatili nedeniyle sakin bir seyir izleyen piyasalar Türkiye'de ise bu hafta açıklanacak olan 2024 yılı asgari ücret zam oranını takip ediyor. Geçtiğimiz hafta Euro, Fed'in faiz oranlarının önümüzdeki aylarda düşürebileceğine dair artan beklentilerle satış baskısı altına giren ABD doları karşısında son dört ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Yurt içinde piyasa katılımcıları ise sakin bir haftanın ilk işlem gününde Finansal Hizmetler Güven Endeksi verileri ile hareketlendi.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 142 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 161,4 seviyesinde gerçekleşti.

İşte 25 Aralık Pazartesi günü itibariyle;

Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Yeni haftaya 29,01 TL'den başlayan Dolar 29,26 TL'den,

32,14 TL'den başlayan Euro 32,28 TL'den,

37,75 TL'den başlayan Sterlin 37,16 TL'den,

20,46 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,57 TL'den işlem görüyor.



Cuma g ünkü kapanışta Dolar 29,21 TL'den, Euro 32,29 TL'den, Sterlin 37,23 TL'den, Japon Yeni ise 20,58 TL'den işlem görmüştü.