Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçan hafta beklentinin altında kalan faiz kararı sonrasında hareketlenen başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerde TL karşısındaki zirve seyri sürüyor. İşte 24 Temmuz itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ikinci kez beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından piyasalardaki zirve seyri devam ediyor. Hatırlanacağı gibi TCMB Para Polikası Kurulu geçen hafta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 15’ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltmişti. Ancak AA Finans ve Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çekileceğini tahmin ediyordu. TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından bu hafta içerisinde Dolar 27,23 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazeleyen piyasalarda birkaç kuruşluk gerileme görülse de döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor. İşte piyasalarda son durum: Dolar 26,94 TL'den, Euro 29,97 TL'den, Sterlin 34,68 TL'den, Japon Yeni ise 19,07 TL'den işlem görüyor. Cuma günkü kapanışta Dolar 26,92 TL'den, Euro 29,94 TL'den, Sterlin 34,62 TL'den, Japon Yeni ise 19,02 TL'den işlem görmüştü. Ons altın 1.960 Dolar'dan, Gram altın 1.697 TL'den, Çeyrek altın 2.815 TL'den, Cumhuriyet altını 11.580 TL'den, Gram Gümüş ise 21,30 TL'den fiyatlanıyor. Yine Cuma günkü kapanışta Ons altın 1.964 Dolar'dan, Gram altın 1.696 TL'den, Çeyrek altın 2.809 TL'den, Cumhuriyet altını 11.552 TL'den, Gram Gümüş ise 21,37 TL'den fiyatlanmıştı. Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. Bitcoin 29 bin 794 Dolar'dan, Ethereum ise 1.871 Dolar'dan işlem görüyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı da 80,79 Dolar 'dan işlem görüyor.