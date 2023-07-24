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Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti

Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçan hafta beklentinin altında kalan faiz kararı sonrasında hareketlenen başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerde TL karşısındaki zirve seyri sürüyor. İşte 24 Temmuz itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ikinci kez beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından  piyasalardaki zirve seyri devam ediyor.

Hatırlanacağı gibi TCMB Para Polikası Kurulu geçen hafta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 15’ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltmişti. Ancak AA Finans ve Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çekileceğini tahmin ediyordu.

TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından bu hafta içerisinde Dolar 27,23 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazeleyen piyasalarda birkaç kuruşluk gerileme görülse de döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor.

 İşte piyasalarda son durum:

Dolar 26,94 TL'den, Euro 29,97 TL'den, Sterlin 34,68 TL'den, Japon Yeni ise 19,07 TL'den işlem görüyor.

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