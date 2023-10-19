Dolar, Euro ve altından rekor üstüne rekor

İsrail ile Hamas arasında başlayan ancak İsrail'in sivil katliamına dönüşen orta doğudaki savaş her geçen gün şiddetini arttırırken başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerden TL karşısında peş peşe rekorlar gelmeye devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Orta doğuda İsrail ile Hamas arasında başlayan, ancak İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarıyla büyüyen ve tüm orta doğuyu ve dünyayı tehdit etmeye başlayan savaşta can kaybı büyürken, tüm dünya ve piyasalar İsrail'in başlatacağı kara harekatına odaklandı.

Küresel piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrilirken, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesine çıkması pay piyasalarını baskılıyor. Analistler, Fed'in attığı adımlara karşın ekonomik aktivitede istenilen yavaşlamanın sağlanamadığını ve enflasyon tehdidinin hala endişe kaynağı olmaya devam ettiğini kaydederek, bu durumun tahvil piyasalarında satış baskısını artırdığını ve son 16 yılın zirvesine çıkardığını, bugün Fed Başkanı Powell'ın New York Ekonomi Kulübü'nde ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Savaş nedeniyle küresel piyasalar da büyük bir dalgalanma yaşıyor. Bu dalgalanmadan en çok zararı gören piyasalar arasında Türkiye de var. Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 33 oranında değer kaybeden Türk Lirası, başta Dolar ve Euro olmak üzere döviz karşısında en düşük seviyelere gerilemiş durumda. Altın fiyatları da yaklaşık 1,5 ay süren düşüşünü durdurdu ve savaş ile birlikte yükselişe geçti.

Dolar/TL, Eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini sürdürdü. Kur 28.32 seviyesine kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33.3 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 26.1 seviyesinde.

Öte yandan BIST 100 endeksi dün günü yüzde 3 üzerinde değer kaybı ile tamamlarken dolar/TL 28.05 zirvesini gördü. Türkiye'nin kredi iflas takası primi (CDS) 419/424 baz puana yükseldi. CDS seçim sonrası 300 baz puandan fazla düşüşle 400 bp altına inmişti.

Siyasi analistler gerilimin Türkiye ile İsrail ilişkileri için vahim sonuçlar doğurabileceğini belirtirlerken, Teneo'nun siyasi analisti Wolfango Piccoli, "Ankara şu anda muhtemelen çok daha sert bir İsrail karşıtı tutum benimseyebilir" dedi. Piccoli Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinin de bu kapsamda olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni