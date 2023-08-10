Dolar, Euro yükseliyor, altın geriliyor!
Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı artmaya devam ediyor. Altın ve gümüşte gerileme sürerken, petrol fiyatları ise yükselişte... İşte 9 Ağustos itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürerek kritik seviyeye ulaşan başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürüyor.
TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararının ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen hafta açıkladığı Temmuz ayı enflasyonu sonrasında Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazelemişti.
İşte piyasalarda son durum:
Güne 27,03 TL'den başlayan Dolar 27,04 TL'den,
29,70 TL'den başlayan Euro 29,76 TL'den,
34,44 TL'den başlayan Sterlin 34,46 TL'den,
18,82 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,82 TL'den işlem görüyor.
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