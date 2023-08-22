Dolar ve altın yeniden yükselişe geçti
Yeni haftaya da Türk Lirası karşısında yükselişle başlayan döviz ve değerli metallerin zirve seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Yeni haftaya TCMB'nin KKM hesaplarını daraltma kararıyla başlayan piyasalar TCMB'nin merakla beklenen faiz kararı öncesinde zirvedeki seyrini sürdürüyor.
TCMB'nin kritik faiz kararı öncesinde dolar kurunda kıpırdanma yaşanırken, toplantıya yönelik piyasaların genel beklentisi ise %17,50 olan politika faizinin %19,75 - %20 bandına çıkarılması yönünde.
TCMB'nin olağan PPK toplantısı perşembe günüydü ve öncesinde salı günü dolar kuru 26,2 seviyesinden 27,0 seviyesine kadar yükseliş kaydetmişti. Bu yükselişin ardından kurda uzun bir süre yatay seyir izlemişti. Bu hafta perşembe günkü PPK toplantısı öncesinde dolar kuru yine güne yükseliş seyri izleyerek başladı.
Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.
İşte piyasalarda son durum:
Güne 27,19 TL'den başlayan Dolar 27,19 TL'den,
29,69 TL'den başlayan Euro 29,70 TL'den,
34,75 TL'den başlayan Sterlin 34,81 TL'den,
18,65 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,65 TL'den işlem görüyor.
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