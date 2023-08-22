  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar ve altın yeniden yükselişe geçti

Dolar ve altın yeniden yükselişe geçti

Dolar ve altın yeniden yükselişe geçti
Güncelleme:

Yeni haftaya da Türk Lirası karşısında yükselişle başlayan döviz ve değerli metallerin zirve seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Yeni haftaya TCMB'nin KKM hesaplarını daraltma kararıyla başlayan piyasalar TCMB'nin merakla beklenen faiz kararı öncesinde zirvedeki seyrini sürdürüyor.

TCMB'nin kritik faiz kararı öncesinde dolar kurunda kıpırdanma yaşanırken, toplantıya yönelik piyasaların genel beklentisi ise %17,50 olan politika faizinin %19,75 - %20 bandına çıkarılması yönünde.

TCMB'nin olağan PPK toplantısı perşembe günüydü ve öncesinde salı günü dolar kuru 26,2 seviyesinden 27,0 seviyesine kadar yükseliş kaydetmişti. Bu yükselişin ardından kurda uzun bir süre yatay seyir izlemişti. Bu hafta perşembe günkü PPK toplantısı öncesinde dolar kuru yine güne yükseliş seyri izleyerek başladı.

Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.

İşte piyasalarda son durum:

Güne 27,19 TL'den başlayan Dolar 27,19 TL'den, 
29,69 TL'den başlayan Euro 29,70 TL'den, 
34,75 TL'den başlayan Sterlin 34,81 TL'den, 
18,65 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,65 TL'den işlem görüyor.

 

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin Bitcoin Kripto para Sanal para Blockchain BTC Madencilik Cüzdan Satın almak Satmak Bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto Değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye için ERİS alarmı: ''Eylül ayında pik yaşanabilir''
Bir sokak ortası cinayeti daha! Korkunç cinayet kamerada
Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar devam edecek!
Kamu-Sen toplu sözleşmelerinden görüşmelerinden çekildi
Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi işaret etti
Marmara Adası'nda yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi
Zam'aydın Türkiyem! Akaryakıta bir dev zam daha geldi