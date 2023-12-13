Dolar ve Euro durmuyor! Altın sakinledi

Döviz ve değerli metaller piyasalarındaki endişelendiren zirve seyri tüm hızıyla başlıyor. Dolar kuru 29 TL'nin üzerinde seyrederken, Euro da yükselişte... Altın fiyatları ise Kasım ayındaki yükselişini noktaladı ve düşüş eğilimine geçti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türk Lirası'nın hem döviz hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı 2023 yılına veda etmeye hazırlanırken de sürüyor.

TBMM'deki 2024 yılı bütçe görüşmeleri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları gölgesinde Dolar kuru 29 TL sınırını da aşarak son 1 aydaki yüzde 2,5', yılbaşından bu yana ise yüzde 55 yükseliş kaydetti.

Dolar/TL, eylül ayı başından beri günlük sınırlı yükseliş içeren bir eğilimde ilerledi. Kurdaki bu yükseliş yabancı fon akışının başlamasının desteğiyle aralık ayı başında birkaç gün yavaşlasa da devam etti. Kurda yeni zirve 29.0525 oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam etmesinin ardından pozitif bir seyir izlerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti. Faiz kararı öncesi, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 45, mayısta başlama ihtimali ise yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in art arda üçüncü ve yılın son toplantısında politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinde bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

İşte 13 Aralık Çarşamba günü itibariyle;

Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 29,04 TL'den başlayan Dolar 29,06 TL'den,

31,36 TL'den başlayan Euro 31,33 TL'den,

36,47 TL'den başlayan Sterlin 36,39 TL'den,

19,96 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,94 TL'den işlem görüyor.