Dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırarken yandaş medyadan güldüren paylaşım

Kurban Bayramı'nın ardından haftaya kazançlar ve kayıplar arasında dalgalı bir seyirle başlayan dolar/TL, Çarşamba günü 7 seviyesini aşmasının ardından bugün sabah saatlerinde yükselişini sürdürdü.

Öte yandan Euro ise 8,60 TL'nin üstünü görerek tarihi rekorunu kırdı.



Dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırarken A Haber'de yayınlanan haber ise görenleri şaşkına çevirdi.

Bahçeli, Akşener’e neden ‘Evine dön’ çağrısı yaptı?: "Ulaştığım sonuçları tek tek açıklıyorum"

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN GÜLDÜREN YANITLAR

Haberin Twitter'daki paylaşımının altına sosyal medya kullanıcıları güldüren yanıtlar verdi.

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları 0 TL'nin 0 dolar olduğunu vurgularken bazıları ise Papua Yeni Gine para birimi kinonun bile TL'den çok daha değerli olduğunu söyledi.