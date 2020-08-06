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  3. 06 Ağustos 2020 18:42

Dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırarken yandaş medyadan güldüren paylaşım

Yaklaşık iki aydır aynı seviyelerde seyreden dolar ve euronun rekor üstüne rekor kırmasından sonra yandaş medyanın yaptığı haber sosyal medyada dalga konusu oldu.

Dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırarken yandaş medyadan güldüren paylaşım
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Kurban Bayramı'nın ardından haftaya kazançlar ve kayıplar arasında dalgalı bir seyirle başlayan dolar/TL, Çarşamba günü 7 seviyesini aşmasının ardından bugün sabah saatlerinde yükselişini sürdürdü.

Öte yandan Euro ise  8,60 TL'nin üstünü görerek tarihi rekorunu kırdı.


 Dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırarken A Haber'de yayınlanan haber ise görenleri şaşkına çevirdi.

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SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN GÜLDÜREN YANITLAR

Haberin Twitter'daki paylaşımının altına sosyal medya kullanıcıları güldüren yanıtlar verdi.

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları 0 TL'nin 0 dolar olduğunu vurgularken bazıları ise Papua Yeni Gine para birimi kinonun bile TL'den çok daha değerli olduğunu söyledi.

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