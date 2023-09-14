Dolar ve Euro yeniden yükselişte, altın geriliyor

Döviz ve değerli metallerde çalkantılı seyir tüm hızıyla sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "biz serbest bıraktık" dediği dövizin Türk Lirası karşısındaki adım adım yükselişi sürerken, altın fiyatlarındaki düşüş dikkat çekiyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin seçim sonrasında Haziran ve Temmuz aylarındaki hafif geri çekilmenin ardından Ağustos ayında başladığı yükseliş eğilimine devam ederken altın ve gümüşte dikkat çeken bir geri çekilme izleniyor.

TCMB’nin ağustos ayı faiz kararı öncesinde 27,20 seviyelerinden işlem gören dolar kuru, Merkez Bankası’nın kararının ardından 26 Haziran'dan bu yana ilk kez 25,25 seviyesini görmüş ancak o seviyelerden tepki alarak yönünü tekrar yukarı çevirmeyi başarmıştı. Kur önümüzdeki hafta gerçekleşecek PPK toplantısı öncesinde ise yeniden 27 lira sınırına yaklaştı.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında yıllık bazda tahminleri aştı. Açıklanan veriye göre, ABD'de ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3,7 artış gösterdi. ABD enflasyon verisi sonrası

ons altındaki dolar bazlı değer kaybı daha da derinleşti.

İç piyasalarda ise AK Parti iktidarının Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkış için attığı yeni adımlar piyasaları etkiliyor.

Kur üzerinde toparlanma çabası sürerken, CDS risk primi ise 389 baz puan seviyesindeki sakin görünümünü sürdürmeye devam ediyor.

Öte yandan TCMB yeni faiz kararını ise 21 Eylül tarihinde açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği toplantı öncesinde yabancı kurumlar ise faiz ve dolar kuruna yönelik beklentilerini üst üste revize etmeye başladı.

Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni