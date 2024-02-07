Dolar ve Euro'dan yeni rekor, altın da uçuşta

Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı büyüyor. Altın yeniden yükselişe geçti, Dolar ve Euro'dan yeni rekor geldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3com

Yeni haftaya Ocak 2024 enflasyon verileriyle başlayan piyasalarda Türk Lirası'ndaki değer kaybı devam ediyor.

Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan enflasyon raporu öncesinde hem dövizin hem de değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri devam ederken, Perşembe günü açıklanacak enflasyon raporu önem taşıyor. Bankanın tahminleri, para politikası rotasına ışık tutacak.

Dolar/TL düzenli kayıplarına devam ederek Cuma gününü 30,46 civarında tamamlamıştı. Dolar/TL bugün güne 30,60 civarında başladı. Tarihi zirve illikit piyasada görülen 30,6125 seviyesinde.

Bu verilere göre TL, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yılbaşından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 3,5 oldu.

Bankacılık sistemindeki likitide fazlası yaklaşık 100 milyar TL seviyesinde. Bankacılar TCMB rezervlerinde 2 Şubat haftasında da düşüşün devam ettiğini hesaplıyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre geçen hafta TCMB brüt rezervinin yaklaşık 1,5 milyar dolar azalışla 135,5 milyar dolara gerileyecek. Net rezervin ise geçen hafta yaklaşık 2,5 milyar dolar azalışla 28 milyar dolara, swap hariç net rezervin ise 1 milyar dolar azalışla eksi 44,5 milyar dolara gerileyeceğini gösteriyor.

İşte 7 Şubat Çarşamba Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,59 TL'den başlayan Dolar 30,59 TL'den,

32,95 TL'den başlayan Euro 32,98 TL'den,

38,57 TL'den başlayan Sterlin 38,69 TL'den,

20,75 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,68 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 30,56 TL'den, Euro 32,86 TL'den, Sterlin 38,45 TL'den, Japon Yeni ise 20,63 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 35 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 34 Dolar'dan,

2 bin 1 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 2 TL'den,

3 bin 368 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 377 TL'den,

13 bin 854 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 894 TL'den,

22 TL'den başlayan Gümüş ise 21,97 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 33 Dolar'dan, Gram altın 1.996 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 368 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 854 TL'den, Gümüş ise 21,98 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 42 bin 946 Dolar'dan başlayan Bitcoin 42 bin 936 Dolar'dan,

2 bin 361 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 362 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 78,71 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 79,38 Dolar'dan işlem görüyor.