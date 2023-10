Dolar ve Euro'dan yeni rekor! Altın uçuşa geçti

Orta doğudaki savaş her geçen dakika şiddetini arttırıp, İsrail'in her an kara harekatına geçecek olmasının piyasalardaki etkisi büyüyor. Dolar ve Euro'dan TL karşısında peş peşe rekorlar geldi. Altın fiyatları da hızlı yükseldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Orta doğuda kan akmaya devam ederken İsrail'in sivilleri hedef alan saldırıları hem gündeme hem de piyasalar bomba gibi düştü. Küresel piyasalarda, dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırının ardından risk algısı güçlenirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin fiyatlamalar da belirsizlikleri artırıyor. Bölgede siyasi belirsizliği artırması ve İsrail'in her an bir kara harekatına başlayacak olması piyasalarda rekor üstüne rekorla fiyatlanıyor. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürüyor. TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı sürüyor. Sabah saatlerinde 28.25190 seviyesini gören dolar/TL, tüm zamanların rekorunu yeniledi. Geçen cuma 1932 dolara yükselen altının ons fiyatı dün 1.920 doların altını görmüştü. Dün gece yaşanan acı olayların ardından ise 'güvenli liman' kabul edilen altına talep yeniden yükseldi. Gram altın saat 09.16 civarı 1.801 ile zirve tazeledi. TL YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 33 DEĞER KAYBETTİ Dolar/TL, Eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini sürdürdü. Kur 28.32 seviyesine kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33.3 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 26.1 seviyesinde. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 27,97 TL'den başlayan Dolar 28 TL'den,

29,62 TL'den başlayan Euro 29,68 TL'den,

34,09 TL'den başlayan Sterlin 34,19 TL'den,

18,70 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,72 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 27,91 TL'den, Euro 29,54 TL'den, Sterlin 34,01 TL'den, Japon Yeni ise 18,59 TL'den işlem görmüştü. Altın Fiyatları Güne 1.938 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.938 Dolar'dan,

1.742 TL'den başlayan Gram altın 1.743 TL'den,

2 bin 944 TL'den başlayan Çeyrek altın 2 bin 944 TL'den,

12 bin 112 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 12 bin 112 TL'den,

20,80 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 20,82 TL'den fiyatlanıyor. Dünkü kapanışta Ons altın 1.923 Dolar'dan, Gram altın 1.728 TL'den, Çeyrek altın 2 bin 944 TL'den, Cumhuriyet altını 12 bin 112 TL'den, Gram Gümüş ise 20,56 TL'den fiyatlanmıştı. Bitcoin ve Ethereum Kripto para piyasalarında da ise bir yukarı, bir aşağı çalkantılı seyir devam ediyor. Güne 28 bin 564 Dolar'dan başlayan Bitcoin 28 bin 721 Dolar'dan,

1.571 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.574 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 91,01 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 91,67 Dolar 'dan işlem görüyor.