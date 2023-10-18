  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar ve Euro'dan yeni rekor! Altın uçuşa geçti

Dolar ve Euro'dan yeni rekor! Altın uçuşa geçti

Dolar ve Euro'dan yeni rekor! Altın uçuşa geçti
Güncelleme:

Orta doğudaki savaş her geçen dakika şiddetini arttırıp, İsrail'in her an kara harekatına geçecek olmasının piyasalardaki etkisi büyüyor. Dolar ve Euro'dan TL karşısında peş peşe rekorlar geldi. Altın fiyatları da hızlı yükseldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Orta doğuda kan akmaya devam ederken İsrail'in sivilleri hedef alan saldırıları hem gündeme hem de piyasalar bomba gibi düştü.

Küresel piyasalarda, dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırının ardından risk algısı güçlenirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin fiyatlamalar da belirsizlikleri artırıyor.

Bölgede siyasi belirsizliği artırması ve İsrail'in her an bir kara harekatına başlayacak olması piyasalarda rekor üstüne rekorla fiyatlanıyor.

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürüyor.

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı sürüyor. Sabah saatlerinde 28.25190 seviyesini gören dolar/TL, tüm zamanların rekorunu yeniledi.

Geçen cuma 1932 dolara yükselen altının ons fiyatı dün 1.920 doların altını görmüştü. Dün gece yaşanan acı olayların ardından ise 'güvenli liman' kabul edilen altına talep yeniden yükseldi. Gram altın saat 09.16 civarı 1.801 ile zirve tazeledi.

TL YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 33 DEĞER KAYBETTİ

Dolar/TL, Eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini sürdürdü. Kur 28.32 seviyesine kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33.3 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 26.1 seviyesinde.

 İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni


Güne 27,97 TL'den başlayan Dolar 28 TL'den, 
29,62 TL'den başlayan Euro 29,68 TL'den, 
34,09 TL'den başlayan Sterlin 34,19 TL'den, 
18,70 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,72 TL'den işlem görüyor.

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin Bitcoin Kripto para Sanal para Blockchain BTC Madencilik Cüzdan Satın almak Satmak Bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto Değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kuvvetli yağış ve fırtına sonrası bahar geliyor
Acun Ilıcalı'nın Survivor SMS'lerinden geliri şaşırttı
İsrail'den vatandaşlarına ''Türkiye'yi terk edin'' çağrısı
Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Sıfır km aldığı araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
Malatya'da Kürecik Radar Üssü önünde büyük öfke
İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Ortalık savaş yerine döndü
CHP'de Muharrem İnce bombası patladı
Yenilenen Tesla Model 3'ün fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı
FOX dizisi reytinglere yenik düştü! Ekrana veda ediyor