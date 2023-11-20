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Dolar ve Euro'dan yeni rekor! Altın zirvede

Dolar ve Euro'dan yeni rekor! Altın zirvede
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Yeni haftanın ilk işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller rekor seviyesinde seyrediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

İsrail'in dünyanın en büyük açık cezaevi olarak bilinen Gazze'deki saldırıları tüm hızıyla devam ederken Türkiye'de de süren  "yargı krizi" tartışmaları piyasaları vurmaya devam ediyor. 

Bu hafta toplanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Kasım ayı faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 23 Kasım Perşembe günü toplanacak ve faiz kararı açıklanacak.

TCMB’nin piyasa katılımcıları anketinde, yüzde 35 seviyesindeki politika faizinin bu hafta yüzde 37,8’e, üç ay sonra ise yüzde 40’a yükselmesi bekleniyor.

Para ve değerli metaller piyasalarında tedirginlik artarken, Dolar, Euro ve altın Türk Lirası karşısında tarihi zirvesinde seyretmeye devam ediyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,67 TL'den başlayan Dolar 28,75 TL'den, 
31,37 TL'den başlayan Euro 31,48 TL'den, 
35,87 TL'den başlayan Sterlin 35,92 TL'den, 
19,26 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,46 TL'den işlem görüyor.
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