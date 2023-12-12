Dolar yine zirvede! Altın düşüşünü sürdürüyor

Dünkü kapanışta Dolar 28,98 TL'den, Euro 31,20 TL'den, Sterlin 36,46 TL'den, Japon Yeni ise 19,91 TL'den işlem görmüştü.

Güne 1.986 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.988 Dolar'dan,

1.851 TL'den başlayan Gram altın 1.851 TL'den,

3 bin 158 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 158 TL'den,

12 bin 994 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 12 bin 994 TL'den,

21,39 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 21,43 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 1.987 Dolar'dan, Gram altın 1.851 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 158 TL'den, Cumhuriyet altını 12 bin 994 TL'den, Gram Gümüş ise 21,28 TL'den fiyatlanmıştı.