Dolar yine zirvede! Altın düşüşünü sürdürüyor
Yeni haftaya yeni bir rekorla başlayan Dolar kuru yeni güne de 29 TL'nin üzerinde başladı. Gözünü ABD Merkez Bankası FED'e çeviren altında düşüş eğilimi devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Yıla Türk Lirası karşısında zirvede veda etmeye hazırlanan döviz ve değerli metallerde zirve seyri devam ediyor.
TBMM'deki 2024 yılı bütçe görüşmeleri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları gölgesinde Dolar kuru 29 TL sınırını da aştı.
Dolar kurunda son 1 aydaki yükseliş yüzde 2,5'i, yılbaşından bu yana olan yükseliş ise yüzde 55'e ulaştı.
Son dönemde kurda artış ivmesi görülürken, Türkiye'nin risk primindeki düşüş de dikkat çekti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına inerek 348,2 seviyesini gördü.
İşte 12 Aralık Salı günü itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
31,23 TL'den başlayan Euro 31,25 TL'den,
36,47 TL'den başlayan Sterlin 36,48 TL'den,
19,92 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,95 TL'den işlem görüyor.
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