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Dolar'dan bir rekor daha! Altın eriyor!

Dolar'dan bir rekor daha! Altın eriyor!
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Dün TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamları sonrasında başta Dolar ve Euro olmak üzere döviz kuru Türk Lirası karşısındaki yükselişine devam ediyor. Dolar'dan yeni bir rekor daha geldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından piyasalarda dövizin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerle enflasyon, eylül ayında yıllık yüzde 61,53 seviyesine çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaştığı görülmüştü.
 

TÜİK verilerine göre Eylül ayında tüketici ve üretici enflasyonları şöyle gerçekleşti:

 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,53, aylık %4,75 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre %49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,30 olarak gerçekleşti.

 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %47,44, aylık %3,40 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,40, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,55 artış gösterdi.

ENAG Eylül 2023 Enflasyon Rakamları

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Eylül 2023 enflasyon verisini açıkladı. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Eylül ayında %6,24 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %130,13 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise %95,33 oldu. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %128.05 olarak gerçekleşti.
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki yılbaşından itibaren artış oranı %83.96 olarak gerçekleşti. ENAGrup'tan yapılan enflasyon açıklamasında "TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış %3,08 ile Giyim ve Ayakkabı yükseliş ise %26,12 ile Sağlık kaleminde gerçekleşmiştir" denildi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni


Güne 27,53 TL'den başlayan Dolar 27,55 TL'den, 
28,88 TL'den başlayan Euro 28,86 TL'den, 
33,29 TL'den başlayan Sterlin 33,26 TL'den, 
18,47 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,48 TL'den işlem görüyor.

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