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Dolar'dan bir rekor daha geldi, altın güç kaybediyor

Dolar'dan bir rekor daha geldi, altın güç kaybediyor
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Piyasalarda Dolar, Türk Lirası karşısındaki adım adım yükselişine devam ediyor. Altın fiyatları ise ABD'den gelen haberler sonrasında yatay seyirde.... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Haftanın son işlem gününde piyasalarda Türk Lirası karşısındaki yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin TL karşısındaki adım adım yükselişi devam ederken, altın fiyatlarında da yatay seyir devam sürüyor.
 

Dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 21 Eylül'deki toplantısına ilişkin özette, "Öncü göstergeler, son iki ayda gözlenen yüksek fiyat artışlarının yavaşlayacağına işaret ediyor" ifadeleri dikkat çekti.

Öte yandan, TCMB toplam rezervleri, 15 hafta üst üste artarak 1987'den bu yana en uzun yükseliş rekorunu kaydedip 125 milyar doları aştı.

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden "güvercin" tonlu açıklamaların gelmesiyle pozitif bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti. Enflasyon ve resesyon ikileminde yön arayışına devam eden küresel pay piyasaları, yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününe pozitif bir seyirle başlıyor. Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir hakim olurken, bugün gözler, Bölge'de öncü enflasyon ve İngiltere ekonomisinin büyüme verilerine çevrildi. Analistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak gösterilen Almanya'da enflasyonun beklenenden de düşük gelmesinin ardından risk iştahının arttığını söyledi.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,18'lik değerlenme ile 1,0586, dolar endeksi ise yüzde 0,20'lik düşüşle 106,01 seviyelerinde bulunuyor.

 İşte piyasalarda son durum:
 
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni


Güne 27,46 TL'den başlayan Dolar 27,42 TL'den, 
29,08 TL'den başlayan Euro 29,12 TL'den, 
33,57 TL'den başlayan Sterlin 33,59 TL'den, 
18,40 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,43 TL'den işlem görüyor.

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