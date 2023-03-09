Dolar'dan yeni zirve! Euro ve altında yön değişti

ABD Merkez Bankası FED'in Başkanı Jerome Powell'dan gelen açıklamaların ardından başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere para ve değerli metallerde dikkat çeken seyir devam ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının merkez bankası politika yapıcılarının beklediğinden daha yüksek seviyelere çıkabileceğini açıklamıştı. Powell dün yaptığı açıklamada da "Mart ayı faiz toplantısında ne yapacağımıza henüz karar vermedik" dedi.

Powell'dan gelen bu açıklamalar sonrasında piyasadaki "resesyon" endişesi artarken Dolar kuru bugün ( 9 Mart Perşembe ) 18,9565 TL ile son 3 ayın zirvesine tırmandı. Dolardaki güçlenme ve Hazine'nin daha cazip getirileri ise risk odaklı varlıklar üzerinde satış baskısının artmasına neden oldu.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,93 TL'den başlayan ve 18,9565 TL ile son 3 ayın zirvesine tırmanan Dolar 18,94 TL 'den,

20,01 TL'den başlayan Euro 20,05 TL 'den,

22,49 TL'den başlayan Sterlin 22,56 TL 'den,

13,86 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,93 TL 'den işlem görüyor.

Dün kapanışta Dolar 18,93 TL'den, Euro 20 TL'den, Sterlin 22,43 TL'den, Japon Yeni ise 13,87 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş



Güne 1.815 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.819 Dolar 'dan,

1.106 TL'den başlayan Gram altın 1.108 TL 'den,

1.778 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.782 TL 'den,

7.316 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.333 TL 'den,

12,22 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 12,28 TL'den fiyatlanıyor.