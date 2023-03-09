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Dolar'dan yeni zirve! Euro ve altında yön değişti

Dolar'dan yeni zirve! Euro ve altında yön değişti
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ABD Merkez Bankası FED Başkanı Powell'dan gelen faiz artışlarına beklenenden de yüksek seviyede devam açıklamasının ardından Dolar kuru son 3 ayın zirvesine yükseldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 21 bin 738 Dolar'dan başlayan Bitcoin 21 bin 657 Dolar'dan, 
1.538 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.534 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) Mart 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu yayımlandı. EIA, küresel petrol stoklarındaki artışı gerekçe göstererek bu yıla ilişkin petrol fiyat tahminini aşağı çekti. Raporda, bu yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatının 82,95 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam şubat ayı raporunda ise 83,63 dolardı.

EIA'dan gelen bu haber sonrasında güne 82,88 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,95 Dolar'dan işlem görüyor.  

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