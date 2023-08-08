Dolar/TL yeni zirvesini buldu

Yeni haftaya da Türk Lirası karşısında zirvede başlayan döviz ve değerli metallerde zirve seyri sürüyor. İşte 8 Ağustos itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Yeni haftaya da yükselişle başlayan piyasalarda Dolar 27 TL'nin üstüne yerleşti. Euro da yükselişini sürdürürken altın fiyatları yatay seyirde.

TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararının ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen hafta açıkladığı Temmuz ayı enflasyonu sonrasında Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazelemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçti ve son 21 yılın enflasyon ortalamasının %15'in altında olduğunu belirterek, enflasyonu yeniden tek haneye indireceklerini söyledi.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge'de yapılan değişiklikle rafineriler basılı altını 0,5 gram yerine en az 1 gram olarak üretebileceği açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki devlet tahvili ihalesinde 43 milyar 811,3 milyon lira borçlanmaya gitti. Bakanlığın ilk ihalesinde, 2 yıl (784 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 17,52, bileşik faiz yüzde 18,28 oldu.

Analistler, bu hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun beri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in bundan sonraki adımlarına ilişkin daha fazla ipucu verebileceğini söyledi. Analistler, Çin hükümetinin ekonomik aktiviteyi güçlendirmek adına bir dizi adım attığını vurgulayarak, buna karşın enflasyon seviyesinin hala istenilen seviyenin altında kalmasının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar 27 TL'den, Euro 29,70 TL'den, Sterlin 34,50 TL'den, Japon Yeni ise 18,88 TL'den işlem görüyor.