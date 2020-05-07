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  3. 07 Mayıs 2020 22:23

DSÖ korkuttu: Afrika'a bir yılda 190 bin kişi koronavirüsten ölebilir

DSÖ Afrika Bölge Ofisinin yaptığı açıklamada tedbirlerin başarısız olması durumunda Afrika'da 83-190 bin kişinin ölebileceğini iddia etti.

DSÖ korkuttu: Afrika'a bir yılda 190 bin kişi koronavirüsten ölebilir
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DSÖ Afrika Bölge Ofisinden yapılan açıklamada, "Kontrol altına alınması için tedbirler başarısız olursa Afrika'da 29-44 milyon kişi Covid-19'a yakalanabilir ve 83-190 bin kişi ölebilir" ifadesi kullanıldı.

Bu rakamların tahmin modeline dayalı bir araştırmada belirlendiği kaydedilen açıklamada, DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti'nin "Bölgedeki birçok hükümet tarafından proaktif yaklaşım benimsenmezse Covid-19 gelecek birkaç yılda hayatımızın bir demirbaşı olabilir. Test yapmak, iz sürmek, tecrit ve tedavi etmemiz gerekiyor." çağrısına yer verildi.

Afrika kıtasında Covid-19 görülen kişi sayısı 51 bin 698'e yükselirken vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana, Kamerun ve Gine oldu.

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afrika , koronavirüs , dso
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