DSÖ'den korkutan açıklama: Aşılar yetersiz

Korona virüs salgının Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge Avrupa’da Covid-19 salgınındaki son durumu hakkında basın toplantısı düzenlendi. Avrupa’da Covid-19 ölüm sayısının iki haftadır azalmasına rağmen rakamların çok yüksek olduğunu vurgulayan Kluge, “2 gün önce, Avrupa Bölgesi’ndeki 40 ülke, 24 saat içinde 3 bin 610 ölüm bildirdi. Şu anda, aşı umudu ile yanlış bir güvenlik hissi arasında ince bir çizgi var” dedi.;



AVRUPA'dA UYGULANAN AŞI DOZU SAYISI VAKA SAYISINI GEÇTİ



Kluge, Avrupa Bölgesi’nde aşılanan 37 ülkeden 29’undan alınan bilgilere göre, 7,8 milyon kişinin aşılanmasının serisini tamamladığını açıkladı. Kluge, “Bu, 29 ülkenin nüfusunun yalnızca yüzde 1,5’ine denk geliyor. Verilen aşı dozlarının sayısı da bölgede bildirilen vaka sayısını geçti. 36 milyon bildirilen vakaya karşılık 41 milyon doz uygulandı" dedi.

"AŞILAR ŞU AN İTİBARIYLA PANDEMİYİ KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN YETERLİ DEĞİL"



Aşıların tek başına pandemiyi kontrol altına almak için yeterli olmadığını vurgulayan Kluge, "Aşının etkinliğini etkileyebilecek mutasyonları geciktirmek ve bulaşmayı azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bulaşmayı şimdi durdurmazsak, bu pandemiyi kontrol altına almak için aşılardan beklenen faydalar yeterli olmayabilir. Aşılar çok önemli, ancak şu an itibariyle pandemiyi kontrol altına almak için yeterli değil” ifadelerini kullandı.



"ADİL ERİŞİM AHLAKİ BİR ZORUNLUKTUR"



Yüksek, orta ve düşük gelirli ülkeler arasındaki ayrımın her zamankinden daha net olduğunu ifade eden Kluge, "Virüs ne kadar uzun süre kalırsa, tehlikeli mutasyon riski o kadar artar. Adil erişim ahlaki bir zorunluluktur ve pandeminin sadece bazıları değil hepimizin üzerindeki etkisini hafifleten bir zorunluluktur" dedi.

Kluge, Avrupa Birliği’nin (AB) ve DSÖ’nün Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova’da COVAX paylaşım mekanizması kapsamında 40 milyon euroluk program başlattığını duyurdu. Kluge, "Bugün Avrupa Birliği ile birlikte, Covid-19 aşılarının 6 ülkede etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için 40 milyon euroluk bir program başlatıyoruz. Bu, COVAX ve AB paylaşım mekanizması aracılığıyla devam eden çalışmayı, başlangıçta sağlık çalışanlarının hazırlık, bilgilendirme kampanyaları, tedarikleri ve eğitimine odaklanacak" dedi.

Kluge, Batı Balkan ülkelerinin çabalarına destek olmak için AB ile bir anlaşma imzaladığını duyurarak, Orta Asya bölgesinde ortak bir AB-DSÖ programının olduğunu belirtti.

Avrupa’da toplam vaka sayısı 31 milyon 785 bin 13’e, toplam can kaybı 753 bin 758’ê ulaştı.