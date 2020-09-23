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  3. 23 Eylül 2020 18:04

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay koronavirüse yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Belediye Başkanı AK Parti'li Necati Okay, koronavirüse yakalandı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay koronavirüse yakalandı
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Halsizlik şikayetiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne giden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine Okay, hastanede tedaviye alındı. Tedavisi süren Necati Okay, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Son günlerde kendimi iyi hissetmiyordum. Hastaneye başvurdum ve doktorlarımızın Covid-19'dan şüphelenmesi üzerine yapılan testte koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, ilaç tedavisine başlandı ve sağlık da çok şükür çok çok iyi" dedi.

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