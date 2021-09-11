Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı. Dünyanın en zeki ilk 10 ülkesi arasında ise en yüksek ortalama ile Hong Kong ve Singapur yer alıyor.

WebTekno'da yer alan habere göre, dünyanın en zeki ülkeleri sıralamasında Türkiye ilk 20'de yer alıyor. Açılımı İntelligence Quotient, Türkçe anlamı ise zeka değeri ya da zeka katsayısı olan IQ, standardizasyonu yapılan zeka testlerinden alınan zeka puanıdır. İçerisinde mantık, hafıza, matematik becerisi, dil yeteneği, analitik düşünme kabiliyeti, bilgiyi işleme hızı gibi skorları bulundurur. Bireylerin olduğu gibi toplumların, ülkelerin de IQ dereceleri merak ediliyor.

Türkiye’nin IQ ortalaması: 90

Pek çok farklı faktör yer aldığı için hangi ülkelerin, toplumların dünyanın en zekisi olduğunu belirlemek oldukça zordur. Örneğin; okur-yazar oranı en fazla olan ülke en zeki ülke midir? Faktörleri tek başına alıp bir belirginlik kazandırmak mümkün değilken, tüm faktörler eşliğinde bir standardizasyon oluşturulur ve bu doğrultuda ölçüm yapılır.

Açıklanan, dünyanın en zeki ülkelerinin arasında Hong Kong, Güney Kore, Tayvan, İtalya, Moğolistan gibi ülkeler yer alıyor. Türkiye’nin IQ ortalaması ise 90 olarak belirlendi. İşte en yüksek IQ’ya sahip ilk 10 ülke ve ortalamaları:

Hong Kong: 108

Singapur: 108

Güney Kore: 106

Çin: 105

Japonya: 105

Tayvan: 104

İtalya: 102

İsviçre: 101

Moğolistan: 101

İzlanda: 101