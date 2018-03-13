SON DAKİKA
AFRİN'DE BİR GÜNDE 5 KÖY DAHA TEMİZLENDİ
Uber şoförlerine ve yolcularına ceza yağdı
Uber şoförlerine ve yolcularına ceza yağdı
O mumyanın sırrı ortaya çıktı !
O mumyanın sırrı ortaya çıktı !
WhatsApp'ta söylediğiniz yalanlar deşifre oldu
WhatsApp'ta söylediğiniz yalanlar deşifre oldu
İstanbul Üniversitesi'nde olay: 22 gözaltı
İstanbul Üniversitesi'nde olay: 22 gözaltı
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu bir erkeğe atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu bir erkeğe atınca…
İkinci el otomobil alıp, satacaklar dikkat ! Artık zorunlu...
İkinci el otomobil alıp, satacaklar dikkat ! Artık zorunlu...
Vatandaş haberi alınca e-Devlet'e hücum etti !
Vatandaş haberi alınca e-Devlet'e hücum etti !
Euro rekor kırdı, dolar 3 ayın zirvesinde !
Euro rekor kırdı, dolar 3 ayın zirvesinde !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Mart 2018 14:16

Düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran’da düşen Türk jetinin kaptan pilotu Beril Gebeş’in son ses kaydı ortaya çıktı. İstanbul’dan Dubai’ye gitmek üzere havalanırken kule ile görüşmelerinde kaptan pilot, kalkış için izin istiyor.

A+ A-

İran’da düşen Türk jetinin kaptan pilotu Beril Gebeş’in 8 Mart günü İstanbul’dan kalkarken kule ile yaptığı telsiz görüşmeleri ortaya çıktı. Beril Gebeş son ses kaydında yer kontrol ile telsiz irtibatı sağlayarak uçağının motorunu çalıştırmak için izin istiyor. Bir süre sonra kalkışı gerçekleştiren Gebeş, bu kez de uçağı tırmandırmak için kule ile irtibata geçiyor. Kuleye kalkıştan sonra 5 bin feet’e tırmandığını söyleyen kaptan pilot, daha fazla yükselmek için onay bekliyor. Konuşma kulenin 6 bin feet’e tırmanma izni vermesiyle son buluyor.

Acılı aileler DNA örneği verdiAcılı aileler DNA örneği verdi

Mina Başaran'ın son sözleri bu oldu...Mina Başaran'ın son sözleri bu oldu...

Düşen özel jetle ilgili şok iddia !Düşen özel jetle ilgili şok iddia !

 

 

İHA

jet kazası , beril gebeş , ses kaydı , iran
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM