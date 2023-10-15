Düzce depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken İstanbul açıklaması

Düzce'de akşam saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den "deprem İstanbul depremini etkiler mi" sorusuna yanıt geldi.

Düzce’de saat 19:57’de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 3,9 olarak belirlendi.

Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan depremin derinliği ise 5.39 olarak açıklandı.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR’DEN AÇIKLAMA

Korkutan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi. Beklenen Marmara depremine değinen Görür, şu ifadeleri kullandı;

Yıldıztepe-Gümüşova/Düzce'de 4,0 deprem oldu. Deprem KAF'ın kuzey kolundan ayrılıp Sarıdere ve Yongalık'a doğru uzanan KD-GB doğrultulu iki fayın arasında.

Bir çok arkadaş Marmaradaki depremi tetikleyip tetiklemediğini soruyorlar. Bir arkadaş da iletimin sonunda sevgiyle demediğim için endişelenmiş.

Keşke depreme karşı bu duyarlılığınızı “DEPREM DİRENÇLİ KENTLER”konusunda da gösterip talepkar olsanız.

Bu depremden teorik olarak Marmara’ya belli bir stres transferi olmuş olabilir ama küçük bir deprem olduğu için çok önemli olduğunu sanmıyorum.

Yıldıztepe-Gümüşova/Düzce’de 4,0 deprem oldu. Deprem KAF’ın kuzey kolundan ayrılıp Sarıdere ve Yongalık’a doğru uzanan KD-GB doğrultulu iki fayın arasında. pic.twitter.com/nYXdFQCU0K — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 15, 2023