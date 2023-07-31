Düzce'de korkutan deprem

, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 23.19'da 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, deprem, yerin 5.3 kilometre altında gerçekleşti.

Öte yandan AFAD ise depremin büyüklüğünü 2,9 olarak rapor etti.