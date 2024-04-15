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Ege açıklarında bir deprem daha

Ege açıklarında bir deprem daha
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Ege Denizi'nde Muğla'nın açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada, saat 01.21'de meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak belirtildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada, saat 01.21'de meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak belirtildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler  Muğla ege egede deprem deprem oldu deprem ege denizi
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