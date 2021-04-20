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Ege beşik gibi! Muğla açıklarında bir deprem daha!

Ege Denizi’nde Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15:32’de meydana gelen depremin Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık olarak 36 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.

AFAD'dan gelen açıklama şu şekilde:

"Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.32'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 08.09'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin derinliği 7,17 kilometre olarak ölçülmüştü.

 

Etiketler muğla deprem son depremler ege
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