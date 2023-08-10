Ege Denizi'nde deprem meydana geldi
AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.39'da meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak belirtildi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise Yunanistan'da 3.8 büyüklüğünde, 17.9 km derinliğinde deprem yaşandı.
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