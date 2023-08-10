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Ege Denizi'nde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde deprem meydana geldi
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AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.39'da meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak belirtildi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise Yunanistan'da 3.8 büyüklüğünde, 17.9 km derinliğinde deprem yaşandı.

Etiketler deprem ege ege denizi
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