Eğitim ve öğretime seçim tatili geldi

Kritik 14 Mayıs seçimleri için artık sadece 7 gün kalırken, Milli Eğitim Bakanlığı her seçimde olduğu gibi bu seçimde de seçimin ertesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceğini açıkladı.

Kritik 14 Mayıs seçimleri için son haftaya girilirken, Türkiye 14 Mayıs Pazar günü hem yeni Cumhurbaşkanı'nı hem de milletvekillerini seçmeye hazırlanıyor. Her seçim dönemi gibi bu dönem de eğitim ve öğretime 1 günlük "seçim tatili" geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 24 TV ekranlarında katıldığı canlı yayında, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim nedeniyle 15 Mayıs günü okulların tatil edildiğini açıkladı. 15 Mayıs Pazartesi günü öğretmenler de idari izinli sayılacak. Özer yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" ifadelerini kullandı.