23 Nisan’da EBA TV'de ders yok bayram kutlanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yüreklerimizin birlikte attığından hiç kuşkum yok. O nedenle bu coşkuyu el eleymiş gibi yaşayacağız” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayını'nda yarışma, çizgi film, gösteri, müzik, sihirbazlık, gölge oyunu, çocuklardan gelen mesajlar olacak. Bayram öncesinde TRT EBA TV'de evleri süslemek için öneriler de yer alacak.

23 Nisan sabahı kutlamalar Bakan Selçuk'un 08.30'da tüm çocuklar adına Anıtkabir'e Ulu Önder Atatürk'ün huzuruna çıkmasıyla başlayacak. EBA'da kutlamalar 09.30'da, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp tüm gün sürecek.

