Devamsızlık yapan öğrencilerin velilerine para cezası!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullarda devamsızlığı azaltmak için hayata geçirdiği ödül mekanizmaları da sorunu çözmedi. Bakanlık, 2018 yılında başlatılan, “Devamsızlık yapmayan öğrencilere başarı belgesi” projesiyle de istenilen sonuca ulaşamayınca il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerini uyardı. Buna göre, devamsızlık yapan öğrenci velisi mektupla uyarılacak, sorunun devam etmesi durumunda ise para cezası kesilecek.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre MEB’in, en önemli nedenlerini, “Ekonomik, sosyal ve kültürel” olarak sıraladığı öğrenci devamsızlığı probleminin çözümünde istenilen ilerleme sağlanamadı. Ortaöğretim kademesinde en çok devamsızlık yapılan okul türünün mesleki ve teknik liseler ile imam hatip liseleri olduğu bildirildi. Bakanlığın verilerine göre, mesleki ve teknik liselerde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı 2018-2019 eğitim öğretim yılında yüzde 44’e, Anadolu İmam Hatip liselerinde ise yüzde 36’ya yükseldi.

DEVAMSIZLIKTA VELİYE BİLGİ GİDECEK

Bakanlık, devamsızlığın azaltılamaması üzerine harekete geçti. İl ve İlçe milli eğitim müdürlükleri, sekiz maddeden oluşan, “Sürekli Devamsız Öğrenciler ile İlgili Yapılacak İşlemler” listesi ile uyarıldı.

Okullara gönderilen “Yapılacak İşlemler Listesi”nde şunlar sıralandı:

Öğrencilere ve velilere, devamsızlık konusunda toplantı yapılarak yazılı ve sözlü bilgi verilmesi, öğrenci bir gün bile gelmez ise velinin telefonla aranması,

Devamsızlığın yedinci ve 12’nci günlerinde veliye devamsızlık mektubu gönderilmesi, sorun halen devam ediyorsa muhtarlık ile tebligat yoluna geçilmesi,

Halen öğrenci okula gelmiyor ise kaymakamlık tebligatı yapılıp para cezası kesilmesinin sağlanması gerekmektedir.

