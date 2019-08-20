Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ''Fakülteme Dokunma'' nöbeti

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Narlıdere’den Tınaztepe Yerleşkesi’ne taşınması kararına karşı tepkiler büyüyor. Öğrenciler dün fakülte önünde düzenledikleri basın açıklamasının ardından çadır nöbeti tutmaya başladı.

CHP İzmir Milletvekilli Kamil Oktay Sındır, İzmir Baro Başkanı Avukat Özkan Yücel, öğrenciler, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin de katıldığı açıklamada, “Sanat ranta kurban edilemez” ve “Akademi itaat etmeyecek” sloganları atıldı.

Grup adına basın açıklaması yapan Mertcan Titiz, şunları ifade etti: “Bugünden itibaren başta Rektör Nükhet Hotar olmak üzere tüm üniversite yönetimi bizi muhatap alıncaya ve tüm taleplerimizi gerçekleştirinceye kadar Narlıdere’deki fakülte yerleşkemize gidip gece gündüz nöbet tutmaya başlıyoruz. Türkiye’nin en büyük Güzel Sanatlar Fakültesi’nin birkaç kişinin şahsi çıkarları doğrultusunda yok edilmesine karşı olan ve dayanışmamıza güç veren tüm halkımızı da bu nöbete davet ediyoruz. Rant hayalleriyle belleksizleştirilmeye, bölünmeye, yok edilmeye karar verilmiş fakültemizi bir yaşam alanına çevireceğimizi; sanata, akademiye eğitimimize, fakültemize, geleneğimize ve birlikteliğimize sahip çıkmakta inatçı olacağımızı bir kere daha rektörlük önünden bildiririz.”

