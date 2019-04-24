Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan BM’ye ''Dünya Kitap Günü'' çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Kitap Günü dolayısıyla Twitter hesabından, BM Genel Sekteri Antonio Guterres'e "#1Koltuk1Kitap" etiketiyle çağrıda bulundu. Bakan Selçuk'un bu çağrısı üzerine, BM Genel Sekteri Guterres de UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore ile UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ı '#1Koltuk1Kitap' meydan okumasına davet etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bugün sabah saatlerinde MEV Gökkuşağı Ortaokulu öğrencisi Belinay Ceren Çoban'a makam koltuğunu devrettiği sırada 23 Nisan'ın aynı zamanda 'Dünya Kitap Günü' olduğundan bahsetti. Bunun üzerine Bakan Selçuk, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e '#1Koltuk1Kitap' etiketiyle yürütülen meydan okuma etkinliğine davet ederek, sosyal medyada yürütülen kampanyaya da destek verdi.

Bakan Selçuk, Dünya Kitap Günü dolayısıyla Twitter hesabından, makamını temsili olarak devrettiği MEV Gökkuşağı Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Belinay Ceren Çoban'a kitap hediye ettiği fotoğrafını paylaşarak, BM Genel Sekteri Antonio Guterres'e "#1Koltuk1Kitap" etiketiyle çağrıda bulundu.

1995 yılında Bercelona'da toplanan Uluslararası Yayıncılar Birliği Kongresince 23 Nisan gününün her yıl 'Dünya Kitap Günü' olarak kutlanmasını kararlaştırmış ve aynı yıl içerisinde UNESCO'da bu tarihi 'Dünya Kitap Günü' olarak kabul etmişti. Bu kararın alınmasında; Cervantes, Shakespeare gibi birçok ünlü yazarın doğum ya da ölüm günü olması etkili olmuştur. Selçuk, Guterres'e yaptığı çağrıda, "Milli günümüz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Dünya Kitap Günü kutlamaları kapsamında 5. sınıf öğrencisi Belinay Ceren'le, '#1Koltuk1Kitap' meydan okumasını gerçekleştiriyorum. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, şimdi sıra sizde. Siz de bir kitabın sayfalarını, bir çocukla beraber açın" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'un bu çağrısına uyan BM Genel Sekreteri Guterres de Twitter hesabı üzerinden Dünya Kitap Günü'nde UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore ile UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ı "#1Koltuk1Kitap" meydan okumasına davet etti.

Guterres, bu kapsamda, "Dünya Kitap Günü'nde UNICEF Şefi Henrietta Fore ve Audrey Azoulay'a bana katılmaları için meydan okuyorum ve diğerlerini çocuklarla birlikte kitap okumaya davet ediyorum. Okur yazarlık herkese fırsat dünyalarının kapılarını aralar. Aynı zamanda okumak eğlencelidir." paylaşımını yaptı.