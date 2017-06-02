Sınavsız ikinci üniversite okuma imkanı

Anadolu Üniversitesi tarafından ikinci üniversite okumak isteyen örgün eğitim ve açıköğretim öğrencilerine fırsat sunuluyor. Gaziantep AÖF bürosu yöneticileri, Gaziantep Üniversitesi kampüsü içerisinde stant açarak duyurdu.

İSTENİLEN PROGRAMA BAŞVURU YAPILABİLECEK

Gaziantep AÖF yöneticilerinden Nilgün Yüksek, "İkinci üniversite için ön lisans okuyan öğrenciler önlisans, lisans okuyan öğrenciler ise hem ön lisans hem lisans bölümlerinden istediği programlara sınavsız kayıt olabilecek" dedi.

Bu uygulamanın mezun öğrenciler içinde geçerli olduğunu belirten Yüksek, AÖF’de kendi alanlarının dışında farklı alanlara yönelmek isteyen öğrenciler için bir fırsat olduğunu belirtti.