''Suriyeliler ve başarısız öğrenciler sınava girmesin''

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep’teki eğitim başarısını “yükseltmek” için ilginç bir öneri sundu. Vali Gül, ildeki öğrencilerin merkezi sınavlardaki başarısının düşük olduğunu anımsatan gazetecilere, “Çok iyi rehberlik yapıp sınava giren öğrenci sayısını düşürürsek başarı sıramız artar. Bu sene, çocukların olabildiğince az kısmının sınava girmesini önereceğiz” dedi.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, 2019 yılında düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı’nda Antep’ten yalnızca 17 öğrenci tam puan alabildi. Sorulara verilen doğru yanıt sayısına göre ise Türkiye sıralamasında Antep 66’ncı sıraya yerleşti. Antep’teki öğrencilerin LGS’deki net ortalaması ise 30,94 oldu.

KAHVALTIDA GÜNDEME GELDİ

Antep Valisi Davut Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ildeki gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Gazeteciler, Vali Gül’e, MEB’in verilerinin Gaziantep’in merkezi sınavlardaki başarısızlığını ortaya koyduğunu belirterek, 2020 yılında eğitime ilişkin hedeflerini sordu.

SINAVA GİRMEMELERİ İÇİN İKNA

Vali Gül, sınavda başarılı olamayacağı düşünülen öğrencileri sınava girmemeleri yönünde ikna etmek istediklerini anlattı. Merkezi sınav puanı ile bir liseye yerleşen öğrencilerin, sınava giren öğrencilerin yalnızca yüzde 10’unu oluşturduğunu belirten Gül, “Sınavı kazanamayacaklar sınava girdiği zaman ilin de başarısı düşüyor” diye konuştu. Ailelerin çocuklarına yaptığı, “Mutlaka fen lisesini kazan” baskısının çocuğun psikolojisini bozduğunu kaydeden Vali Gül, “Akademik başarı önemli ama daha da önemlisi çocuğun psikolojisi” dedi.

SURİYELİ ÇOCUKLAR DA VAR

Akademik başarının göreceli olduğunu ifade eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğrencilerin yüzde 10’u sınavla öğrenci alan okullara giriyor. Sınava ne kadar öğrenci girerse girsin sadece yüzde 10’u yerleşebiliyor. Bunların yüzde 100’ü sınava girdiğinde başarı durumunuzla ilgili farklı bir şey çıkıyor. Çok iyi rehberlik yapıp sınava girecek öğrenci sayısını düşürürsek başarı sıramız 20 puan artar. Sınava girenler içinde Suriyeli öğrencilerden tutun da hiç okumaya niyeti olmayan bir sürü öğrenci var. Biz de bu sene çocukların olabildiğince az kısmının sınava girmesini önereceğiz, bunu istiyoruz.”

Antep’teki eğitim yatırımlarına ilişkin de konuşan Gül, 800 derslik inşaatının tamamlandığını, 3 bin 200 dersliğin de inşa edileceğini bildirdi. MEB’in 2019 yılında Gaziantep’e 155 milyon TL ödenek gönderdiğini kaydeden Gül, derslik sorununun kısa sürede ortadan kaldırılacağını savundu. Gül, 13 okula spor salonu yapıldığını dile getirdi.