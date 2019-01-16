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  4. 16 Ocak 2019 09:22

Türkiye'deki üniversiteler sıralamada aşağılara düştü

Türkiye, Gelişmekte Olan Ülkeler Üniversiteleri Sıralaması’nda geçen yıl 22 olan kurum sayısını 23’e çıkardı ancak çoğu üniversite sıralamada aşağılara düştü.

Türkiye'deki üniversiteler sıralamada aşağılara düştü
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Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) “Gelişmekte Olan Ülkeler Üniversiteleri Sıralaması 2019”u yayımladı. İlk üçte Çin üniversitelerin bulunduğu sıralamada, Türkiye’den 23 üniversite yer alıyor.

Cumhuriyet gazetesinden Figen Atalay'ın haberine göre Sabancı Üniversitesi’nin 20. sırada yer aldığı sıralamada, Hacettepe Üniversitesi geçen yıla göre 41 basamak yükselerek 140. sıradan 99. sıraya yerleşti.

Çin’den Tsinghua Üniversitesi birinci, Peking Üniversitesi ikinci, Zhejizang Üniversitesi’nin de üçüncü olduğu sıralamada Hindistan ve Rusya’dan yükseköğretim kurumlarının sayısı da arttı. Listede, 43 ülkeden 442 yükseköğretim kurumu yer alıyor.

Fon ve özgürlük

THE sıralama uzmanları Türk üniversitelerinin durumunu şöyle değerlendirdi: 

“Türkiye geçen yıl 22 olan kurum sayısını 23’e çıkardı ama çoğu kurum sıralamada aşağılara düştü. Koç Üniversitesi atıf sayısının düşmesi ve sanayi geliri puanı nedeniyle 10 basamak kaybederek 26. oldu.

Hacettepe Üniversitesi ise özellikle öğretimde ve atıf puanında gösterdiği gelişmelerle 41 basamak yükselerek ilk 100’e girdi.

Birçok Türk üniversitesi atıf performansındaki düşüşler nedeniyle sıralamada ciddi bir gerileme yaşadı. Bunun yanı sıra Türk üniversiteleri genellikle öğretim araştırma ortamında düşük notlar alıyor, yani bunlar gelişim gösterilmesi gereken alanlar. Üniversilerin akademisyenlerine araştırma için yeterli fon ve özgürlük vermesi gerekir. Araştırmalar, uluslararası işbirlikleri ile atıf etkisi arasında olumlu bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani Türk üniversiteleri akademisyenlerini araştırma kalitesini artırmak için diğer ülkelerdeki meslektaşlarıyla işbirliği yapması için teşvik etmeli.”

 
 

Cumhuriyet

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