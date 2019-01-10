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  3. 10 Ocak 2019 19:06

Eğitime kar engeli ! İşte 11 Ocak Cuma günü okulların tatil edildiği iller

Türkiye'de soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. 11 Ocak 2018 tarihinde de birçok ilde okullar tatil edilmeye başladı.

Eğitime kar engeli ! İşte 11 Ocak Cuma günü okulların tatil edildiği iller
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde yarın da eğitime ara verildi.

Karlıova ilçesinde uzun süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 gündür eğitim verilemiyor. Kar yağışının sürdüğü ilçede, Karlıova Kaymakamlığı tarafından yarın da ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.  Kahramanmaraş’ta son bir hafta içerisinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki kar tatili bir gün daha uzatıldı. 

11 ocak cuma kar tatili
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