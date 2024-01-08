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Eğlence mekanı önünde pompalı tüfekli saldırı

Eğlence mekanı önünde pompalı tüfekli saldırı
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir eğlence mekanı önünde iki grup arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir eğlence mekanı önünde yaşanan tartışmada, pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanı önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; eğlence mekanında alkol alan gençlerin içeride başlayan tartışması çıkışta silahlı kavgaya dönüştü.

Olay yerinden ayrıldıktan sonra pompalı tüfekle geri dönen bir genç, etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Arkadaşının engel olma çalışmalarına rağmen peş peşe tetiğe basan genç, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu

Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan kavganın ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Ekiplerin olay yerine geldiğini gören gruptakiler, hızlıca bölgeden kaçarak izini kaybettirdi.

Polis ekipleri, olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler eğlence mekan pompalı tüfek
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