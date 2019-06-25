Ehliyet sahtekarlarına baskın !

İstanbul'da, hak edilmeyen yöntemlerle sürücü belgesi alıp, çıktıkları trafikte bir çok ölümlü ve yaralamalı kazaya neden oldukları istatistik verilerle ortaya konan ehliyet sahtekarlarına yönelik olarak yürütülen çalışmalarda bir sınav merkezine baskın yapıldı.

Polis tarafından yapılan baskında kendilerini joker olarak tanımlayan ve bir çok sürücü adayının yerine para karşılığında sınava girip sürücü belgesi aldıkları belirlenen 5 joker ile kendi yerlerine sınava adam sokan 4 sürücü adayı gözaltına alındı.

18 Haziran Salı günü Emniyet'e yapılan ve Kartal Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir lisede sürücü sınavına girecek 5 kişinin, yerlerine başkasını sınava sokacakları yönünde verilen bilgi üzerine harekete geçen Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın yaptıkları okulda, ihbarda belirtilen şüpheli 5 ismi tespit edip gözaltına aldı. Kendilerini “Joker” olarak adlandıran ve başkalarının yerine sınava girdikleri belirlenen şüpheliler Murat G., Rıdvan G.,İremnur G., Musa K. ve Murat G. isimli şahıslar emniyete götürüldü.

Yapılan soruşturmada Adil D., Ayhan K. Şaban D. ve Handan C. isimli sürücü adayı şahısların yerine para karşılığında sınava girdiği tespit edilen ve resmi belgede sahtecilik ile 5580 sayılı sınav kanununa muhalefet suçlarından işlem yapılıp adliye ye sevk edilen Murat G., Rıdvan G isimli "joker" şahıslar ile kendi yerine sınava başkasını sokan Şaban D. tutuklandı.

Sürücü kursunun incelemeye alındığı soruşturmada mahkemeye sevk edilen diğer 3 "joker" Musa K, İremnur G ve Murat G. ile yerlerine sınava başkalarını sokan Adil D, Ayhan K. ve Handan Ç. isimli şahıslar hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.