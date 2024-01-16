Ek zam açıklandı! Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milyonlarca emeklinin beklediği ek zam oranını açıklarken zamlı maaşların ne zaman yatacağı merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekliye refah payı düzenlemesi ile birlikte emeklilere yüzde 5 ek zam açıkladı. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte Bağkur SSK (4a 4b) emeklilerin zamlı maaş tarihleri...

EMEKLİYE 5 PUAN İLAVE, EŞİTLEME TEMMUZ'DA

Aralık ayı enflasyonu ile emekliye zam oranı yüzde 37,57 olarak netleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu rakamı 5 puan artışla yüzde 42,6'ya yükselttiklerini, Temmuz ayında memur maaş zammı ile eşitleneceğini söyledi. Emekli kök maaş rakamı 7500 TL olanlar için de düzenlemeye gidildi. Böylece en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA TAKVİM

Şimdiki adım ise 2024 en düşük emekli maaşı ve refah payının kanun teklifine eklenmesi. Ardından yeni aylıklar Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek Genel Kurul'a gelecek. Burada oylanmasının ardından yasalaşacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Milyonlarca kişinin en çok merak ettiği konuların başında gelen emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemelerinin Gelecek hafta Meclis’e taşınması bekleniyor. Ocak ayı bitmeden ise yasalaşabileceği ifade ediliyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

SSK emekli maaşı ödemeleri yarın başlayacak 26 Ocak’ta sona erecek. Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri de 25-28 Ocak arasında yapılacak. Milyonlar yüzde 37,57 artış yapılarak yeni maaşlarını hesaplarında görecek. Ancak emekli kök maaşına yapılan zamdan sonra hala 7500 TL’nin altında kalan aylıklar 7500 TL olarak ödenecek. SGK en düşük emekli maaşı ile olan aradaki 2500 liralık fark ise Şubat ayında belirlenecek bir takvimle SGK tarafından ödenecek..

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Ancak Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak’ta açıklanmıştı. Bu nedenle Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını zamsız olarak almışlardı. Onların da yüzde 49,25'lik zamdan doğan maaş farklarını Ocak ayının son haftasında alması bekleniyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.