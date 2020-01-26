Elazığ'daki depremin ardından banka borçları çağrısı !

Elazığ'daki deprem sonrası vergi ve sosyal güvenlik borçlarının ertelenmesinin sevindirici bir haber olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken 'Borçlu olan vatandaşlarımız ile esnaf ve sanatkarlarımızın kamu ve özel bankalara olan kredi borçları da faizsiz ertelenmelidir.' diye konuştu.

TESK Genel Başkanı Palandöken, Elazığ’da meydana gelen ve çevre il, ilçelerde hissedilen yıkıcı depremin ardından devletin zarar gören esnaf, sanatkar ve işletmeler için kısa sürede harekete geçerek vergi ve sosyal güvenlik borçlarını 3 ay süreyle ertelediğini anımsattı.

'BANKALARA BORÇLAR FAİZSİZ ERTELENMELİ'

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Palandöken, “Yaşanan üzücü afette ev ve iş yerlerini kaybeden vatandaşlarımızın yaraları kısa sürede sarılmalıdır. Borçlu olan vatandaşlarımız ile esnaf ve sanatkarlarımızın kamu ve özel bankalara olan kredi borçları faizsiz ertelenmelidir. İşini kaybeden esnaf ve sanatkarlara da işlerini yeniden kurma imkanı sağlamak için uzun vadeli ve sıfır faizli kredi verilmelidir. En önemlisi depremin etkilediği iller afet programına eklenerek destek kredisi programına dahil edilmelidir” diye konuştu.