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  3. 11 Temmuz 2017 18:29

Elektrik akımına kapıldılar: 1 işçi ölü, 1 ağır yaralı

Aydın'da inşaatta elektrik akımına kapılan işçilerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Elektrik akımına kapıldılar: 1 işçi ölü, 1 ağır yaralı
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan işçilerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Aydın'ın  Kamilpaşa Mahallesi Hulusi Alpan Caddesi üzerinde yapımı devam eden  bir inşaatta çalışan Mehmet Yılmaz (34), binanın dışına kurdukları iskeleyi  söktüğü sırada elektrik akımına kapıldı.  Arkadaşının elektrik akımına kapıldığını gören işçilerden Mehmet Kaya  (36) Yılmaz'a yardım etmeye çalıştı. Bu sırada Kaya da elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis  ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya'nın ise hayati tehlikesinin  sürdüğü öğrenildi. Soruşturma başlatan polis, olayla ilgili inşaat yetkililerinden 4  kişinin ifadesini aldı.

 

AA

aydın , inşaat , işçi , öşü , elektrik akımı , yaralı