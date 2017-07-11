Elektrik akımına kapıldılar: 1 işçi ölü, 1 ağır yaralı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan işçilerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Aydın'ın Kamilpaşa Mahallesi Hulusi Alpan Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Mehmet Yılmaz (34), binanın dışına kurdukları iskeleyi söktüğü sırada elektrik akımına kapıldı. Arkadaşının elektrik akımına kapıldığını gören işçilerden Mehmet Kaya (36) Yılmaz'a yardım etmeye çalıştı. Bu sırada Kaya da elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma başlatan polis, olayla ilgili inşaat yetkililerinden 4 kişinin ifadesini aldı.