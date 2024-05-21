Dolar ve Euro zirveye tutundu, altın hızlı yükseldi

TCMB'nin faiz karar haftasında piyasalardaki çalkantılı seyir tüm hızıyla sürüyor. Başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimleri Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyrine devam ederken, altın, gümüş ve kripto paralarda dikkat çeken bir yükseliş var. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Mayıs ayı politika faiz kararını açıklayacağı haftada piyasalardaki tedirgin seyir devam ediyor.

Dövizin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki yatay seyri devam ederken, yatırımcının güvenli limanı altında ise yükseliş hız kazandı.

Merkez Bankası Nisan ayında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükseltmiş bu kararın ardından Dolar/TL kurunda da bir durgunluk başlamıştı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Yıl sonu Dolar/TL ve enflasyon beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketinin Mayıs ayı sonuçlarına göre, yıl sonu Dolar/TL beklentisi 40.01'den 38.78 TL'ye, enflasyon beklentisi ise yüzde 44.16'dan yüzde 43.64 seviyesine geriledi.

Öte yandan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlerken, bugün de banka yetkililerinin devam etmesi beklenen açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserliğin sürmesine karşın banka yetkililerinin söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,22 TL'den başlayan Dolar 32,19 TL'den,

35,01 TL'den başlayan Euro 35 TL'den,

40,96 TL'den başlayan Sterlin 40,94 TL'den,

20,61 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,60 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,20 TL'den, Euro 34,99 TL'den, Sterlin 40,93 TL'den, Japon Yeni ise 20,64 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 416 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 424 Dolar'dan,

2 bin 502 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 507 TL'den,

4 bin 105 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 97 TL'den,

16 bin 887 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 852 TL'den,

32,67 TL'den başlayan Gümüş ise 32,88 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 421 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 508 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 110 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 996 TL'den, Gümüş ise 32,45 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 71 bin 9 Dolar'dan bşalayan Bitcoin 71 bin 207 Dolar'dan,

3 bin 640 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 773 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 83,08 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,10 Dolar'dan işlem görüyor.