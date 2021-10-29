Elon Musk'tan Dogecoin'in kurucusuna destek

Tesla CEO'su Elon Musk, Dogecoin'in (DOGE) kurucusu Billy Markus'a cevap niteliği taşıyan kripto para tweet'i ile yine gündeme oturdu.

Dünyanın en ünlü iş insanlarından biri olan Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter'da kripto para paylaşımları yapmaya devam ediyor. Daha önce kripto paralar hakkında birçok tweet atan ünlü iş insanı Elon Musk, şimdi ise Dogecoin'in (DOGE) kurucusu Billy Markus'un attığı bir tweet'e verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti. Anlaşılan o ki Elon Musk, kripto para birimlerinin fiyatlarını takip etmenin zihinsel sağlık sorunlarına neden olabileceğini düşünüyor.

ELON MUSK, BILLY MARKUS İLE AYNI FİKİRDE

Dogecoin‘in kurucusu Billy Markus, geçtiğimiz gün, "Kripto para fiyatlarını takip etmenin zihinsel sağlık sorunlarına neden olacağından oldukça eminim" cümlesinin yer aldığı bir tweet attı.

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Markus'un kripto para tweet'i sonrası Musk, söz konusu tweet'in altına onu destekler nitelikte bir emoji bıraktı. Böylece Elon Musk, Billy Markus ile aynı fikirde olduğunu belirtti.



SHIB SAHİBİ DEĞİL

Elon Musk, birkaç gün önce kendisine Twitter'dan yöneltilen ne kadar SHIB sahibi olduğuna yönelik soruya, "Hiç" diyerek yanıt vermişti.