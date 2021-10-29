  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Elon Musk'tan Dogecoin'in kurucusuna destek

Elon Musk'tan Dogecoin'in kurucusuna destek

Elon Musk'tan Dogecoin'in kurucusuna destek

Tesla CEO'su Elon Musk, Dogecoin'in (DOGE) kurucusu Billy Markus'a cevap niteliği taşıyan kripto para tweet'i ile yine gündeme oturdu.

Dünyanın en ünlü iş insanlarından biri olan Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter'da kripto para paylaşımları yapmaya devam ediyor. Daha önce kripto paralar hakkında birçok tweet atan ünlü iş insanı Elon Musk, şimdi ise Dogecoin'in (DOGE) kurucusu Billy Markus'un attığı bir tweet'e verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti. Anlaşılan o ki Elon Musk, kripto para birimlerinin fiyatlarını takip etmenin zihinsel sağlık sorunlarına neden olabileceğini düşünüyor.

ELON MUSK, BILLY MARKUS İLE AYNI FİKİRDE
Dogecoin‘in kurucusu Billy Markus, geçtiğimiz gün, "Kripto para fiyatlarını takip etmenin zihinsel sağlık sorunlarına neden olacağından oldukça eminim" cümlesinin yer aldığı bir tweet attı.

Elon Musk ne paylaşsa çıkıyor! Shiba Inu, Floki Inu, Hamstercoin, DOGE ve annesinin tokeni Radio Caca

Markus'un kripto para tweet'i sonrası Musk, söz konusu tweet'in altına onu destekler nitelikte bir emoji bıraktı. Böylece Elon Musk, Billy Markus ile aynı fikirde olduğunu belirtti.

SHIB SAHİBİ DEĞİL
Elon Musk, birkaç gün önce kendisine Twitter'dan yöneltilen ne kadar SHIB sahibi olduğuna yönelik soruya, "Hiç" diyerek yanıt vermişti.

Etiketler Elon Musk doge coin kurucu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zammın da zammının geldiği benzine 25 kuruş indirim geldi
Şaka olarak başladı, zengin oldu! 76 bin TL'ye 54.1 milyar TL kazandı
Bu gazeteler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ''unuttu''!
EDHO'nun Candan'ı Arzu Yanardağ'dan ''ahlaksız teklif'' itirafı
AK Partili 128 milyar doların nereye harcandığını açıkladı
Abdulkadir Selvi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki
Arşivden çıkan Cumhuriyet Bayramı manşetleri
Lisede büyük skandal! Müdüre ve belediye başkanına kucak dansı yaptılar
Türkiye'nin konuştuğu yılan bebeğin akıbeti belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kriz iddiası: ''O bakan görevden alınabilir''