Emekli amiral Türker Ertürk: ''35 bin askere gereksinim var''

Emekli amiral Türker Ertürk, deprem bölgesine acilen 35 bin askerin sevk edilmesi gerektiğini söyledi. Ertürk, "Asker olmadan bu işin üstesinden gelinemez. Yaklaşık 3500 göçük var, kurtarma ekibi yetmez" dedi

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. 10 il depremden etkilendi ve binlerce bina yerle bir oldu.

İki depremin gerçekleştiği anlardan bu yana yardım çalışmalarının son derece yetersiz kaldığı görüldü.

Deprem altında yakınlarını kaybeden yurttaşlar yaşanan sürece isyan etti.

Bölgeye giden siyasetçilerden Muharrem İnce, özellikle Kahramanmaraş’ta sorunların çok büyük olduğuna vurgu yaptı ve şehirdeki durumu değerlendirdi: "Gece saat 00.34. Kahramanmaraş'ın en ünlü caddesi Trabzon Caddesi'ndeyiz. Her yer yıkılmış. Asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok, devlet yok. Hiçbir şey yok, hiçbir şey!"

"ÜSTESİNDEN GELEMEYİZ"

Depremle ilgili değerlendirmeler ve öneriler de gelmeye devam ediyor. Emekli Amiral Türker Ertürk de depremin etkileri ile askerin desteği olmadan baş edilemeyeceğini savundu.

Ertürk, "Asker olmadan bu işin üstesinden gelinemez. Yaklaşık 3500 göçük var, kurtarma ekibi yetmez. Her gecikilen saniye ölüm ve yıkımdır. Yağma ve hırsızlığa karşı güvenlik ihtiyacı da var. Tüm bölgeyi hesap ettiğimizde yaklaşık olarak 35 bin askere gereksinim var” paylaşımı yaptı.