Emekli amirallerin ifadesi alınıyor

Ankara Başsavcılığı Emekli Amirallerin bildirisine imza atanların ifadesinin alınması için talimat verdi.

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin daha önce 14 kişi hakkında soruşturma başlatılmış, 10'u gözaltına alınan, 4'ü ifadeye çağırılan emekli amiraller, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiral tarafından yayımlanan Montrö bildirisi hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında amirallerin ve irtibatlı oldukları kişilerin ifadelerinin alınmasına başladı.

103 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlanmıştı. Bu bildiri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatmıştı.

Savcılık soruşturmayı tamamladığını ve amirallerin ifadelerinin alınmaya başladığını duyurdu. Yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; 03.04.2021 tarihinde yazılı ve görsel basında ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlanan bildiriyi imzalayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında;

05.04.2021 ve 16.04.2021 tarihlerinde verilen arama ve el koyma kararlarına istinaden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, bugüne kadar alınan şüpheli ifadeleri, HTS analizleri ile sonucu elde edilen deliler çerçevesinde bildirinin yayınlandığı haliyle altında imzaları olan şüphelilerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesi kapsamında "Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan ifadelerinin alınması amacıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne talimat yazılmış, 27.05.2021 tarihinden itibaren şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlanmıştır.

Soruşturmaya çok yönlü olarak devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NELER YAŞANMIŞTI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin hazırlamış olduğu bildiri için “devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Bildirinin hazırlanmasında ve yayınlanmasında rolü olan 14 şüphelinin 10'u gözaltına alınmasının ardından gözaltı sürelerinin uzatılmasına itiraz eden amiraller, kaçma ve delil karartma şüphelerinin olmadığını beyan etmişti.

Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren bazı amirallerin serbest bırakılma talepleri de mahkeme tarafından reddedilmişti.