Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için tarih açıklandı

Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ne zaman ve ne kadar hesaplara yatırılacağı sorgulanıyor. Bayram ikramiyesinde artış için 2 formül masada bulunuyor. Öte yandan ödeme takvimi için planlanan tarihler netleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Ülkemize on yıllar boyunca hizmet etmiş, bu uğurda saçlarını ağartmış emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

Asgari ücret komisyonunun çalışmalarına başladığını, görüşmelerin yapıcı bir zeminde ilerlediğini bildiren Erdoğan, "İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. Memur maaş artış oranlarıyla ilgili Meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Grubumuzun, Meclis'in takdirine sunacağı ilk hususlardan biri bu olacaktır" açıklamasında bulundu.

Rakam ve ödeme takvimi

Sabah'ın haberine göre, ağustos ayına kadar kabine toplantılarının ana gündemi ekonomi politikaları ve maaş düzenlemeleri olacak. Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi konusu da masada olacak. Bayram ikramiyesi için masadaki rakamlar ve ödeme takvimi için planlanan tarihler netleşti.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

Bağ-Kur emeklisi ödeme

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde

Emekli maaşı ödemesi tarihi cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi cuma, pazar gününe rastlayanların ödemesi ise pazartesi yapılıyor.

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil tüm ödemelerin bayramdan önceki 19-25 Haziran haftasında yapılması planlanıyor.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılması söz konusu olabilecek.

Ne kadar olacak?

Nisan ayında yüzde 82 artışla bin 100 liradan 2 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyesi için yeni bir artış da masada bulunuyor. İlk formüle göre ikramiye yüzde 25 artışla 2 bin 500 liraya yükselebilecek. İkinci formül ise ikramiyenin yüzde 50'lik artışla 3 bin liraya çıkarılması yönünde.