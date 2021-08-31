Emekli Orgeneral Çetin Doğan hastaneye kaldırıldı

28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezaevine giren emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Doğan'ın hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve geçtiğimiz günlerde cezası onanarak cezaevine giren emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, müvekkilini ziyaret etmek için İzmir Cezaevi'ne gittiğini ancak bugün de sağlık sorunları nedeniyle Yeşilyurt Katip Çelebi Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini öğrendiği söyledi.

Ersöz, "Hastanede olması sebebiyle henüz görüşemedik fakat bu sürecin “etkilerden uzak” ilerlemesini önemsiyoruz" dedi.

Ersöz, 81 yaşındaki müvekkilinin sağlık sorunlarının gözardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Hüseyin Ersöz'ün açıklaması şöyle oldu:

Bugün Müvekkilim Çetin Doğan’ı ziyaret için İzmir’deyim. Hepinizin, yaşatılan haksızlık ve hukuk tanımazlık karşısındaki itirazlarınızı ve samimi duygularınızı ileteceğim kendisine. Bu zulmün biran evvel son bulması ve özgür günlerde buluşmak dileğiyle…

Çetin Doğan, bugün de sağlık sorunları nedeniyle Yeşilyurt Katip Çelebi Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş. Hastanede olması sebebiyle henüz görüşemedik fakat bu sürecin “etkilerden uzak” ilerlemesini önemsiyoruz. 81 yaşındaki Müvekkilimizin sağlık sorunları gözardı edilmemeli.